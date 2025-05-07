Полиция задержала троих по делу о хищении флага России на улице Ленсовета

Сотрудники полиции задержали троих молодых людей в рамках расследования дела о снятии флага России с дома № 32 по улице Ленсовета, сообщила 7 мая пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области. По факту пропажи было возбуждено уголовное дело о грабеже (ч. 1 ст. 161 УК РФ).

Информация о пропаже государственного флага со здания поступила в полицию Московского района 5 мая. Позднее полицейские установили, что флаг похитили трое неизвестных в ночь с 1 на 2 мая. Материальный ущерб оценен в 805 рублей.

Как установили правоохранители, неизвестными могли оказаться ранее судимые ростовчане 31 и 28 лет, а также 32-летняя уроженка Башкортостана. Все трое снимают квартиру в этом же доме, в ней и был обнаружен пропавший флаг.

Как отмечается в публикации полиции, 28-летнему мужчине избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде. Другого ростовчанина вместе с девушкой опросили в качестве свидетелей.

Напомним, что в начале марта административный протокол о мелком хищении был составлен в отношении жителя Московского района, подозреваемого в снятии флага России возле дома 67 корпус 2 вечером по Новоизмайловскому проспекту. В здании располагаются судебные участки мировых судей.

Анастасия Луценко, фото: ЗАКС.Ру