Минтранс напомнил аэропортам и авиакомпаниям правила при задержке рейсов

Замглавы Минтранса Владимир Потешкин напомнил руководителям авиакомпаний о необходимости соблюдать регламенты об обеспечении пассажиров питанием и местами в гостиницах, сообщил ТАСС 7 мая. Он также указал на недопустимость их длительного нахождения на борту в случае ввода ограничений на работу аэропорта.

"Длительное ожидание на борту воздушного судна в ожидании открытия аэропорта недопустимо. Перевозчики и аэропорты должны принять меры по оперативному решению таких ситуаций", - сказал Потешкин на заседании координационного штаба по ситуации с выполнением авиаперевозок в майские праздники.

Он отметил, что спорные моменты должны решаться в пользу пассажиров. Замминистра по транспорту подчеркнул, что на особом контроле находится перевозка ветеранов Великой Отечественной войны и их сопровождающих.

В ведомстве также напомнили, что в федеральных авиаправилах прописана обязанность авиакомпаний предоставлять пассажирам прохладительные напитки в случае задержки отправления на более чем два часа, и горячее питание при ожидании вылета более четырех часов. При более длительных задержках перевозчики должны предоставлять питание каждые шесть часов в дневное время и каждые восемь часов ночью. Если же пассажиры ожидают вылет более восьми часов в дневное и более шести часов в ночное время, их необходимо обеспечить проживанием в гостинице и трансфером до нее и обратно.

Кроме того, вне зависимости от времени задержки отправления авиакомпания обязана предоставить пассажирам с детьми до семи лет доступ в комнату матери и ребенка. Если ожидание отправления превышает два часа, всем пассажирам должна быть предоставлена возможность совершить два телефонных звонка или отправить два сообщения по электронной почте.

Отметим, что в ряде российских аэропортов 6 и 7 мая вводились временные ограничения на прием и выпуск судов. Из-за этого свыше 70 рейсов на запасную стоянку был вынужден принять петербургский аэропорт Пулково. Как сообщали СМИ, пассажирам перенаправленных самолетов приходилось ожидать вылета прямо на борту.

Анастасия Луценко, фото: ЗАКС.Ру