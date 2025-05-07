Цивилев предложил новые методы отпугивания птиц

Глава постоянной комиссии по транспорту петербургского Заксобрания Алексей Цивилев предложил рассмотреть новые способы защиты птиц в Петербурге, сообщил он 7 мая в своем Telegram-канале. Соответствующее обращение депутат направил врио председателя комитета по развитию транспортной инфраструктуры Евгению Варову.

Цивилев напомнил, что на данный момент вдоль проспекта Маршала Жукова, Лиговского путепровода и Таллинского шоссе установлены шумозащитные экраны. На них были нанесены изображения хищных птиц, которые используются для отпугивания мелких пернатых и снижения количества столкновений. Как отмечает депутат, эта мера, появившаяся в ходе реконструкции трассы, была подтверждена орнитологами и действительно помогает сохранить популяцию птиц в городе.

Однако, по его словам, в последнее время появились более эффективные и эстетичные решения проблемы. В качестве примера Цивилев приводит ультрафиолетовые узоры в виде паутины, которые незаметны для человека, но видны птицам, а также матовые наклейки, не влияющие на внешний вид города. Наконец, депутат указывает возможность замены силуэтов ястребов, орлов и соколов на изображения бакланов, которые уже стали петербургским брендом.

Цивилев предлагает Варову протестировать его предложения на одном из участков трассы и сравнить полученные результаты с уже действующими мерами. В случае успеха решений, предложенных депутатом, предлагается внедрить их в городские программы.

Напомним, что в конце апреля Цивилев направил обращение к начальнику ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти Роману Плугину из-за случаев хулиганства в общественном транспорте. Депутат поинтересовался у Плугина, какие меры профилактики подобного явления в ведомстве считают наиболее эффективными, а какие из них нуждаются в доработке.

Анастасия Луценко, фото: ЗАКС.Ру