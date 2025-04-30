Цивилев обратился к Плугину из-за хулиганства в общественном транспорте

Депутат петербургского Заксобрания Алексей Цивилев направил обращение к начальнику ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти Роману Плугину из-за случаев хулиганства в общественном транспорте. Об этом парламентарий сообщил в своем Telegram-канале 30 апреля.

Как отмечает депутат в своем обращении, в последнее время участились случаи конфликтов и агрессивного поведения пассажиров в отношении кондукторов в общественном транспорте Петербурга, а также на межрегиональных маршрутах. В частности, Цивилев упомянул произошедший в феврале инцидент, когда в Новогорелово мужчина вытолкал из автобуса и избил 72-летнюю женщину-кондуктора.

Он также напомнил о случае, когда мужчина распылил в лицо кондуктору перцовый баллончик на остановке "Кировский завод" в начале марта. Кроме того, Цивилева заинтересовал произошедший в конце марта инцидент, когда двое пассажиров, распивавших спиртное в салоне автобуса № 180, оскорбили кондуктора по национальному признаку и нецензурно выражались в присутствии детей.

В связи с этим депутат просит предоставить ему информацию и результатах проверки по данным происшествиям и о принятых в отношении нарушителей мерах. Кроме того, Цивилев запросил у Плугина статистические данные о случаях хулиганства в петербургском общественном транспорте за 2023, 2024 года и первые четыре месяца 2025 года.

Парламентарий также попросил начальник ГУ МВД рассказать, какие меры профилактики подобных случаев в ведомстве считают наиболее эффективными, а также какие направления профилактической работы нуждаются в доработке.

Напомним, что в начале марта Цивилев направил запрос директору СПб ГКУ "Организатор перевозок" Денису Усанову, в котором попросил предоставить информацию о существующих мерах безопасности для кондукторов. В сегодняшней публикации депутат рассказал о полученном ответе.

В "Организаторе перевозок" Цивилеву рассказали, что на данный момент для обеспечения безопасности кондукторов в общественном транспорте Петербурга установлены система видеонаблюдения, тревожная кнопка и устройство вызова экстренных оперативных служб.

Анастасия Луценко, фото: ЗАКС.Ру