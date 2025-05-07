Пулково обслужил 90% перенаправленных рейсов

В пресс-службе аэропорта "Пулково" сообщили, что к вечеру 7 мая обслужили 90% рейсов, перенаправленных в Петербург в качестве резервного аэродрома, передает агентство ТАСС со ссылкой на компанию "Воздушные ворота Северной столицы".

"Аэропорт Пулково обслужил более 90% рейсов, принятых на запасной аэродром. <...> Очереди в терминалах аэропорта отсутствуют, обстановка в терминале спокойная", - цитирует сообщение ТАСС.

Авиакомпании получили необходимую помощь в обслуживании пассажиров — их перерегистрировали на другие рейсы. Также им были организованы альтернативные способы перевозки.

Напомним, сейчас в "Пулково" работает мобильная приемная транспортной прокуратуры, сотрудники которой следят за соблюдением прав пассажиров. На протяжении всего дня в аэропортах российских городов вводились ограничения на прилет и вылет воздушных судов для обеспечения безопасности. Подобные меры предпринимались в столичных аэропортах, а также в Казани, Калуге, Нижнем Новгороде, Тамбове, Ярославле и других городах.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру