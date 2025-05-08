У самокатчиков-нарушителей в праздничные дни могут изымать транспортные средства

На время празднования Дня Победы правоохранители смогут задерживать нарушителей введенных ограничений на использование средств индивидуальной мобильности (СИМ), а также изымать их транспортные средства, сообщил 8 мая "Деловой Петербург". Об этом изданию сообщили в городском комитете по транспорту.

Несколькими днями ранее Смольный ввел ограничения на управление и паркование СИМ с 6 по 10 мая в 5 районах города: Адмиралтейском, Василеостровском, Московском, Петроградском и Центральном. Как отметили в комтрансе в разговоре с "Деловым Петербургом", районы были выбраны исходя из мест проведения праздничных мероприятий и маршрутов передвижения и расположения официальных делегаций.

В ведомстве подчеркнули, что временные ограничения были введены для обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности. В связи с этим сотрудники полиции и ФСО смогут "задержать и переместить как транспортные средства с СИМ, так и управляющих ими лиц".

Напомним, что во время празднования Дня Победы ограничения коснутся и работы торговых комплексов в центре города. Семь торговых центров временно прекратят свою работы 9 мая с 10:00 до 16:00.

Анастасия Луценко, фото: ЗАКС.Ру