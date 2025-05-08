Беглов с чиновниками и депутатами возложил цветы на Пискаревском кладбище

Губернатор Петербурга Александр Беглов и спикер петербургского Заксобрания приняли участие в торжественно-траурной церемонии, посвященной 80-й годовщине Победы, на Пискаревском мемориальном кладбище, сообщила пресс-служба Смольного 8 мая. Вместе с ними на мероприятии присутствовали петербургские чиновники и депутаты, представители общественных организаций и иностранные делегации.

Во время церемонии участники почтили память защитников и жителей Ленинграда минутой молчания. Затем они возложили живые цветы и венки к монументу Матери-Родины. Завершилась церемония прохождением Почетного караула и знамённой группы.

Вместе с Бегловым и Бельским цветы возлагали председатель Совета организации ветеранов Петербурга Василий Волобуев, глава ассоциации ветеранов СВО "Защитники Родины" Георгий Журавлёв и заслуженный учитель России Людмила Смирнова. В колонне вместе с ними также были представители духовенства: митрополит Петербургский и Ладожский Варсонофий, глава Духовного управления мусульман Петербурга и СЗФО муфтий Равиль Панчеев, главный раввин Петербурга Менахем Певзнер и настоятель буддийского храма "Дацан Гунзэчойнэй" ширете-лама Буда Бадмаев.

Кроме того, цветы возложили полпред президента России в СЗФО Александр Гуцан, члены делегаций Конституционного суда РФ, Госдумы, Межпарламентской ассамблеи СНГ, а также правительства и Заксобрания Ленобласти, Общественной палаты Петербурга. Присутствовали и представители военных и силовых ведомств: командования ВМФ России, Ленинградского военного округа, Следкома, МВД и прокуратуры.

В торжественной церемонии также приняли участие иностранные делегации. В частности, цветы возлагал председатель политической партии Словакии "РОДИНА – Национальная Партия" Павол Слота. Кроме него на мероприятии были аккредитованные в Петербурге дипломаты, члены организаций "Чешский союз борцов за свободу" и "Словацкий союз борцов с фашизмом", а также делегация школьников из Республики Сербской в составе Боснии и Герцеговины

Также венки возлагали представители общественных и молодежных делегаций и жители Петербурга. Помимо Пискаревского кладбища, торжественно-траурные церемонии проходят на других мемориальных кладбищах, воинских захоронениях и памятных местах города.

Напомним, что днем ранее Беглов возложил цветы к могиле композитора Петра Чайковского и надгробию полководца Александра Суворова в Александро-Невской лавре. В мае этого года исполняется 185 лет со дня рождения Чайковского, а также 225 лет со дня кончины Суворова.

Анастасия Луценко, фото: сайт Смольного