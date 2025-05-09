Губернатор Петербурга возложил цветы к Монументу героическим защитникам Ленинграда

Губернатор Петербурга Александр Беглов и спикер Законодательного собрания города Александр Бельский 9 мая возложили цветы к Монументу героическим защитникам Ленинграда. В 2025 году исполняется 50 лет со дня открытия этого памятника.

"Монумент напоминает о беспримерном подвиге жителей и защитников блокадного Ленинграда, их несгибаемой воле и мужестве. Члены творческой группы сами были фронтовиками, оборонявшими город, освобождавшими страну и мир от нацизма. Они вложили в работу над этим комплексом душу и сердце. Сегодня это знаковое место для всех поколений ленинградцев-петербуржцев", - цитирует слова Беглова пресс-служба Смольного.

Как напомнил губернатор, недавно были отремонтированы подземные переходы, ведущие к мемориальному комплексу, а также был обновлен интерьер подземной галереи. В скором времени в музее смогут установить новое мультимедийное оборудование - сертификат на технику Беглов 9 мая передал руководству Государственного музея истории Санкт‑Петербурга.

Ранее, 9 мая, губернатор Петербурга и председатель Законодательного собрания поздравили петербуржцев с 80-летием Великой Победы. В честь Дня Победы на Дворцовой площади проходит парад. Позже днем на Невском проспекте состоится шествие "Бессмертного полка".

фото с сайта Смольного