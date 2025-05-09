Путин выступил с речью на параде Победы в Москве

Президент России Владимир Путин поздравил россиян с Днем Победы в своей речи во время парада на Красной площади в Москве. Слова главы государства приводит 9 мая пресс-служба Кремля.

"Сегодня всех нас объединяют чувства радости и скорби, гордости и благодарности, преклонение перед поколением, которое сокрушило нацизм, ценой миллионов жизней завоевало свободу и мир для всего человечества. Мы верно храним память об этих исторических, триумфальных событиях. И как наследники победителей отмечаем праздник 9 Мая как родной, как самый главный для страны, для всего народа, для каждой семьи, для каждого из нас", - заявил президент.

В своей речи Путин также отметил, что Россия помнит уроки Второй мировой войны и никогда не согласится с искажением ее событий. Президент призвал граждан равняться на ветеранов в их любви к Родине.

"Мы будем и впредь держать равнение на ветеранов, на их искреннюю любовь к Родине, на их решимость защищать отчий дом, ценности гуманизма и справедливости", - произнес глава государства.

Вместе с президентом России на трибуне за парадом на Красной площади наблюдали главы делегаций иностранных государств.

В Петербурге парад Победы 9 мая традиционно проходил на Дворцовой площади. Позже на Невском проспекте состоится также шествие "Бессмертного полка".

Ранее утром губернатор Петербурга Александр Беглов и спикер Законодательного собрания Александр Бельский возложили цветы к Монументу героическим защитникам Ленинграда.

фото с сайта Кремля