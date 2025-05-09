Сотрудники Росгвардии спасли упавшую в Мойку женщину

Утром 9 мая сотрудники ОМОН Росгвардии помогли упавшей в реку Мойку с сапсерфа женщине выбраться из воды, сообщила пресс-служба ведомства.

Инцидент произошел около 7.30 утра на пересечении Мойки и Зимней канавки. Упавшая в воду женщина запаниковала и не смогла самостоятельно забраться обратно на свой сапсерф. На помощь ей пришли сотрудники Росгвардии, патрулировавшие территорию. Как сообщили в ведомстве, женщина отказалась от медицинской помощи и сотрудники правоохранительных органов подвезли ее к ее машине.

Напомним, с 7 мая по 17 ноября в центре Петербурга введен запрет на движение на гидроциклах и на маломерных судах, не подлежащих государственной регистрации. Сапсерфы к маломерным судам не относятся. Кроме того с 6 мая и до 16.00 10 мая запрещено использовать и парковать самокаты на территориях Адмиралтейского, Василеостровского, Московского, Петроградского и Центрального районов города.

кадр из видео канала "Росгвардия. Северо-Западный округ"