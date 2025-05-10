Госдума рассмотрит законопроект о запрете торговли табаком на остановках

На рассмотрение Государственной думы поступил законопроект о введении запрета на торговлю никотинсодержащей продукцией на остановочных павильонах общественного транспорта, следует из информации в электронной базе парламента. Инициатива исходит от Законодательной думы Хабаровского края.

Подготовленный проект вносит дополнение в существующий закон об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий употребления табака. Авторы предложили дополнить текст закона уточнением о запрете продажи табачной и никотинсодержащей продукции и устройств для ее употребления, а также кальянов, на остановочных пунктах общественного транспорта.

Предполагается, что в случае принятия закон вступит в силу с марта 2026 года. Как считают авторы, розничная торговля табаком на остановках повышает доступность такой продукции для населения, а также увеличивает риск пассивного курения. Кроме того, существование возможности купить никотинсодержащую продукцию на остановках "снижает эффективность реализации уже действующих мер" по противодействию табакокурению и пассивному курению, говорится в пояснительной записке.

Законопроект был рассмотрен в марте 2025 года в Совете законодателей и сочтен нуждающимся в доработке. После внесения правок текст был внесен в Госдуму.

Ранее Министерство финансов предложило ввести уголовную ответственность за торговлю табачной продукцией без лицензии. Наказанием для признанных виновными могут стать штрафы на сумму от 500 тысяч до одного миллиона рублей, принудительные работы или лишение свободы на срок до трех лет.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру