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Новости 17:15

Хорт рассказал о высадке на Ржевской площади 25 именных яблонь

фото ЗакС политика Хорт рассказал о высадке на Ржевской площади 25 именных яблонь

На Ржевской площади высадили 25 яблонь в рамках акции "Сад памяти", сообщил 10 мая в своих социальных сетях глава Красногвардейского района Андрей Хорт. Каждое дерево назовут в честь Героя Советского Союза, упокоенного на Большеохтинском или Пороховском кладбищах.

"Таблички с QR-кодами, по которым можно будет узнать их историю, установим на следующей неделе", — пообещал Хорт.

Чиновник также предложил присылать ему во "ВКонтакте" предложения касательно того, в честь кого именно следовало бы назвать яблони. При этом он пообещал "обязательно учесть" пожелания жителей.

По словам Хорта, сад высадили не только в память о защитниках Родины, но также и "в назидание будущим поколениям". При этом он напомнил о важности железнодорожной станции Ржевка для блокадного Ленинграда.

В апреле Хорт представил в день 52-летия Красногвардейского района его новый символ. Им стало схематичное изображение жернова, что отсылает к индустриальной истории района.

Андрей Казарлыга, фото: Telegram-канал Андрея Хорта


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