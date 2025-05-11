Беглов и Бельский направили поздравления с 11-й годовщиной создания ДНР

Губернатор Александр Беглов направил главе Донецкой Народной Республики Денису Пушилину свое поздравление с 11-летием ДНР, сообщили 11 мая в администрации градоначальника. Отдельно свои поздравления с праздником принес спикер Законодательного собрания Александр Бельский, текст доступен на сайте петербургского парламента.

"От имени петербуржцев поздравляю Вас, всех защитников и жителей Донбасса с Днём образования Донецкой Народной Республики", —говорится в обращении Беглова.

Губернатор назвал 11 мая 2014 года "судьбоносной датой", когда был дан "жесткий ответ украинским националистам, которые под покровительством западных стран вынашивали планы разорвать единство нашего народа". Также он заявил, что Россия гордится Донбассом, и напомнил о помощи Петербурга городу-побратиму Мариуполю. Беглов пообещал продолжить восстановление инфраструктуры и социальных учреждений Мариуполя и добавил, что летом Петербург вновь ждет прибытия на отдых детей оттуда.

В свою очередь, Бельский назвал основание ДНР "смелым решением свободных людей, твёрдо решивших отстоять родной язык, историческую память и национальную идентичность". Он выразил уверенность, что "наши Вооружённые силы не остановятся, пока все земли новых регионов не будут освобождены от агрессоров", и также напомнил о помощи Петербурга Мариуполю.

Напомним, 11 мая 2014 года на территории ДНР и ЛНР состоялись референдумы об их самостоятельности. По итогам подсчета голосов большинство участников референдумов высказались за самостоятельность. Позже, 21 февраля 2022 года, президент Владимир Путин подписал указы о признании их независимости, а 30 сентября того же года он подписал в Кремле договоры о присоединении к России ЛНР и ДНР, а также Запорожской и Херсонской областей.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру