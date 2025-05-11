В Ленобласти возбудили уголовное дело из-за наклеек на воинском кладбище

Уголовное дело о вандализме (ст. 214 УК РФ) возбуждено после обнаружения наклеек с изображением сотрудничавшего с нацистской Германией генерала Андрея Власова на воинском захоронении около деревни Ненимяки во Всеволожском районе Ленобласти, сообщил 11 мая 47news. По информации портала, также на наклейках можно было увидеть государственную символику России.

Заявление об обнаружении наклеек на месте захоронения солдат 946-го стрелкового полка 142-й стрелковой дивизии поступило в полицию накануне. Нашедшая их женщина сорвала наклейки и передала их правоохранителям.

Сотрудники полиции выезжали на место для осмотра. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее стало известно о возбуждении уголовного дела о вандализме из-за осквернения братского кладбища в Любани. Неизвестные нанесли надпись красной краской на ступени мемориала накануне празднования Дня Победы.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру