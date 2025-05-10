Полиция возбудила дело о вандализме из-за осквернения воинского захоронения

Уголовное дело о вандализме (ст. 214 УК РФ) возбуждено полицией после обнаружения надписи на ступенях воинского мемориала в Любани Тосненского района Ленинградской области, сообщил 10 мая портал 47news. По информации "Фонтанки", нанесенные красной краской слова были замечены накануне празднования Дня Победы.

Мемориальный комплекс "Березовая аллея" был основан в 1960 году. На его территории захоронены останки 14 тысяч советских воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны.

Двумя неделями ранее на мемориале торжественно зажгли Вечный огонь. В церемонии принял участие губернатор региона Александр Дрозденко.

В начале мая стало известно о появлении надписи со "злыми словами о президенте" на мемориале "Ополченцы" в Пушкинском районе Петербурга. Как сообщалось, произошедшее послужило причиной для возбуждения уголовного дела о вандализме.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру