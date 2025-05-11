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Новости 16:06

В Госдуме предложили включить полис ОСАГО в цену аренды самокатов

фото ЗакС политика В Госдуме предложили включить полис ОСАГО в цену аренды самокатов

Глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов предложил министру транспорта Роману Старовойту включить в стоимость аренды электросамокатов полис ОСАГО, сообщило 11 мая ТАСС со ссылкой на имеющуюся в распоряжении копию обращения. В своем Telegram-канале депутат уточнил, что подобные требования следует утвердить нормативно-правовым актом и "при необходимости принять соответствующий закон".

"Прошу вас поручить рассмотреть вопрос о включении обязательного страхования в стоимость аренды средств индивидуальной мобильности (СИМ) всеми компаниями, предоставляющими данные услуги", — говорится в обращении Нилова.

Речь в письме идет о страховании гражданской ответственности для компенсации возможного ущерба жизни, здоровью и имуществу третьих лиц при пользовании СИМ, а заодно о страховании жизни и здоровья самокатчиков.

Как отметил Нилов в своем канале, сейчас ряд кикшеринговых компаний при аренде самоката включают минимальную базовую страховку в стоимость услуг. Однако часть компаний воздерживается от этого, против чего направлена инициатива депутата.

В конце апреля Минтранс выступил против парковки самокатов на тротуарах. Возможность подобного запрета обсуждается в рамках подготовки подготовки изменений ПДД, следовало из ответа ведомства на поступивший депутатский запрос.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру


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