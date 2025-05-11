Стоимость ЖКУ может вырасти в 2025 году на 9,5 процентов

В среднем за 2025 год стоимость коммунальных услуг в России может в среднем вырасти на 9,5 %, сообщила 11 мая "Парламентская газета" со ссылкой на подготовленный Минэкономразвития прогноз социально-экономического развития России на 2026-2028 годы. Рост тарифов может быть связан в частности с планируемой модернизацией коммунальной инфраструктуры, сообщила изданию зaмпред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева.

Согласно прогнозу, в 2026 году инфляция цен ЖКУ составит 7,7 %. В 2027 году этот показатель может увеличиться еще на 5,1 %.

Как напомнила Разворотнева, ранее президент Владимир Путин поручил модернизировать коммунальную инфраструктуру в стране к 2030 году. На эти цели потребуется около 4,5 трлн рублей, из которых треть поступит из бюджетных и внебюджетных источников.

"Около трех триллионов еще будет нужно где-то взять. Поэтому у нас уже появляются инвестиционные надбавки в тарифах, что тоже влияет на их размер", — поведала Разворотнева в беседе с изданием.

В июле 2025 года в России запланирована очередная индексация тарифов ЖКХ. Напомним, в Петербурге в прошлом году отказались от повышения платы за водоснабжение, теплоснабжение и водоотведение. Губернатор Александр Беглов объяснял это высоким уровнем городских доходов.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру