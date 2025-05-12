В петербургском законе выделят финансируемые из бюджета праздники

Проект поправок в действующий закон "О праздниках и памятных датах в Санкт-Петербурге" опубликован 12 мая на сайте Смольного в разделе антикоррупционной экспертизы. Как объяснили ЗАКС.Ру в комитете по культуре, изменения в первую очередь призваны показать, какие именно праздники финансируются из городского бюджета.

— [Текст закона] актуализируется, там уточняются нормативно-правовые акты. Принципиально ничего не меняется, лишь теперь любой желающий сможет увидеть, какая памятная и праздничная дата финансируется [из бюджета Петербурга], а какая — нет, — рассказали в комитете.

Документ вносит коррективы в структуру существующего закона. Перечисление праздников и памятных дат переносится в приложение к тексту, а сам закон теперь будет состоять из более общих положений.

Согласно прилагаемому к проекту перечню, в Петербурге сейчас насчитывается семь городских праздников, из которых только три финансируются из городской казны. Это День прорыва блокады Ленинграда, День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады и День города.

Празднование Дня Устава Петербурга, Дня СПбГУ, Дня рождения Петра Первого и Дня святых Первоверховных апостолов Петра и Павла не обеспечивается средствами города.

Кроме того, в тексте проекта перечислены 19 памятных дат Петербурга. Из их числа город финансирует проведение мероприятий в честь восьми памятных дат. Из девяти детских, юношеских и семейных праздников финансируются пять, из девяти праздников в честь основания городов в составе Петербурга ни один не оплачивается Смольным.

Помимо этого, в Петербурге в год отмечают 93 международных и общероссийских праздника или памятные даты. В 44 случаях их проведение обеспечивается из бюджета города, в прочих 49 — обходится без него. В частности, средства города расходуются на празднование Нового года, Дня защитника Отечества и Международного женского дня, Дня работника прокуратуры, Дня войск национальной гвардии, Дня местного самоуправления и иных дат.

Напомним, в октябре 2024 года Законодательное собрание ввело в список праздников Петербурга День СПбГУ. Тогда же перечень памятных дат пополнился Днем героической защиты острова Сухо.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру