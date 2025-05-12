Минпромторг планирует разработать стандарт русской кухни

Министерство промышленности и торговли России создало рабочую группу по популяризации и развитию русской кухни, сообщил 12 мая ТАСС со ссылкой на замминистра промышленности и торговли РФ Романа Чекушова. Об этом Чекушов рассказал изданию на международной выставке "Иннопром. Центральная Азия".

"Мы работаем над продвижением русской кухни, и в настоящее время идет процесс создания рабочей группы по ее популяризации. В рамках данной работы планируется разработать соответствующий стандарт", - приводит слова замминистра ТАСС.

Как отмечает Чекушов, в министерстве видят большой потенциал в развитии традиционной кухни и общепита как важного сектора экономики. Кроме того, он подчеркнул, что на государственном уровне отсутствие определение термина "русская кухня", несмотря на то, что национальные блюда являются неотъемлемой частью культурного наследия страны.

Напомним, что в конце февраля петербургский депутат Госдумы Виталий Милонов предложил внести корюшку в реестр объектов нематериального культурного наследия народов Российской Федерации. По его словам, это блюдо играет особую роль в жизни Петербурга с момента его основания в начале 18 века.

Анастасия Луценко, фото: unsplash