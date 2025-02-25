Милонов предложил признать корюшку объектом культурного наследия

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил внести корюшку в реестр объектов нематериального культурного наследия народов Российской Федерации, сообщило 25 февраля RT. Милонов направил обращение с этой инициативой на имя главы Министерства культуры Ольги Любимовой.

Наследие народов России формируется из множества культурных традиций, для сохранения которых существует специальный реестр объектов. Он находится в компетенции Минкульта. По словам депутата, жареную корюшку стоит внести в реестр, так как это блюдо играет особую роль в жизни Петербурга с момента его основания в начале 18 века.

"Наш город славен в том числе всевозможными кулинарными и гастрономическими явлениями, обогатившими русскую национальную кухню <…> Учитывая особую роль жареной петербургской корюшки в жизни нашего города и даже всей России, это простое, но выдающееся блюдо достойно к занесению в Реестр объектов нематериального культурного наследия народов Российской Федерации", - цитирует RT обращение Милонова.

Депутат уверен, что внесение блюда в реестр не только поможет сохранить и защитить его, но и поспособствует распространению региональных брендов регионов России за пределы страны.

Корюшка является одним из символов Петербурга. Традиционно в мае проводится праздник корюшки. О своей любви к этой рыбе в 2020 году рассказывал губернатор Петербурга Александр Беглов в интервью каналу 78.ru. Он назвал корюшку одним из своих любимых блюд.

Правительство Петербурга также поддерживает распространение популярности блюда. Так, в 2022 году Смольный планировал закупить партию сувениров с городской тематикой, среди которых числились ароматизаторы с запахом корюшки. Блюдами из этой рыбы в том же году собирался угощать иностранные делегации комитет по внешним связям Петербурга. А в 2023 году комитет имущественных отношений создал виртуальную карту для отслеживания режима работы точек по продаже корюшки.

фото: ЗАКС.Ру