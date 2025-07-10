Госдума утвердила нулевой НДС для перевозок на ВСМ

Законопроект об установлении нулевого НДС при осуществлении перевозок по высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Петербург-Москва прошел в Госдуме сразу второе и третье чтения, сообщил ТАСС 10 июля. Соответствующие поправки будут внесены в Налоговый кодекс РФ.

Инициатива была разработана правительством России. Согласно законопроекту, с 1 января 2028 по 1 января 2065 года ставка налога на добавленную стоимость будет составлять 0% на услуги по перевозки пассажиров и багажа по ВСМ. Также нулевой НДС будет распространяться на организацию таких перевозок.

Как отмечали авторы в пояснительной записке к законопроекту, такая мера поспособствует развитию высокоскоростного железнодорожного сообщения, созданию новых рабочих мест и укреплению экономики регионов, через которые пройдет ВСМ.

Во время пленарного заседания спикер Госдумы Вячеслав Володин подчеркнул, что после ВСМ Петербург-Москва планируется также строительство скоростных магистралей между Москвой и Минском, а также между Москвой и Адлером. По его словам, чтобы "поднять такой проект", властям необходимо создать соответствующие условия.

Напомним, пустить пассажирское движение по ВСМ планируют уже в 2028 году. Ожидается, что тестовые испытания поездов на магистрали должны начаться уже в 2027 году. Бывший министр транспорта Роман Старовойт в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным в январе 2025 года пообещал закончить возведение ВСМ точно в срок. Через месяц, в конце февраля, вице-премьер Виталий Савельев сообщил, что часть работ уже идет с опережением графика.

Анастасия Луценко, фото: ЗАКС.Ру