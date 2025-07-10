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Новости 10 июля 2025, 15:44

Госдума утвердила нулевой НДС для перевозок на ВСМ

фото ЗакС политика Госдума утвердила нулевой НДС для перевозок на ВСМ

Законопроект об установлении нулевого НДС при осуществлении перевозок по высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Петербург-Москва прошел в Госдуме сразу второе и третье чтения, сообщил ТАСС 10 июля. Соответствующие поправки будут внесены в Налоговый кодекс РФ. 

Инициатива была разработана правительством России. Согласно законопроекту, с 1 января 2028 по 1 января 2065 года ставка налога на добавленную стоимость будет составлять 0% на услуги по перевозки пассажиров и багажа по ВСМ. Также нулевой НДС будет распространяться на организацию таких перевозок.

Как отмечали авторы в пояснительной записке к законопроекту, такая мера поспособствует развитию высокоскоростного железнодорожного сообщения, созданию новых рабочих мест и укреплению экономики регионов, через которые пройдет ВСМ.

Во время пленарного заседания спикер Госдумы Вячеслав Володин подчеркнул, что после ВСМ Петербург-Москва планируется также строительство скоростных магистралей между Москвой и Минском, а также между Москвой и Адлером. По его словам, чтобы "поднять такой проект", властям необходимо создать соответствующие условия.

Напомним, пустить пассажирское движение по ВСМ планируют уже в 2028 году. Ожидается, что тестовые испытания поездов на магистрали должны начаться уже в 2027 году. Бывший министр транспорта Роман Старовойт в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным в январе 2025 года пообещал закончить возведение ВСМ точно в срок. Через месяц, в конце февраля, вице-премьер Виталий Савельев сообщил, что часть работ уже идет с опережением графика.

Анастасия Луценко, фото: ЗАКС.Ру


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