К юбилею "Зенита" выпустят 100 тысяч "Подорожников"

В честь 100-летнего юбилея футбольного клуба "Зенит" в оборот выпустят серию из 100 тысяч транспортных карт "Подорожник", сообщили 12 мая в петербургском комитете по транспорту. Приобрести их можно будет уже на этой неделе.

Лимитированный тираж будет состоять из карт с двумя видами изображений. Как отмечается, на 50 тысяч карт будет нанесено "изображение шеврона, посвященного юбилею "Зенита", на других будет сине-бело-голубой лев с футбольным мячом.

Купить "Подорожники" можно будет с четверга, 15 мая. Торговать ими станут в кассах метрополитена и в точках продаж ГКУ "Организатор перевозок".

"Пусть новый "Подорожник" к вековому юбилею клуба станет памятным сувениром для многочисленных болельщиков и гостей города", — приводит пресс-служба комтранса пожелание директора "Организатора перевозок" Дениса Усанова.

Как отмечается, новая серия транспортных карт станет уже четвертой в 2025 году, выпущенной в свет в уникальном дизайне. Ранее в Петербурге выпустили тиражи, посвященные 155-летию Финляндского вокзала, 95-летию российского светофора и 80-летию со Дня Победы в Великой Отечественной войне.

В марте в Петербурге завершили тестирование виртуального "Подорожника". Вслед за этим приложение стало доступным для скачивания пользователями.

Андрей Казарлыга, фото: комитет по транспорту