Смольный подготовил методичку для борьбы с "мертвыми душами"

Комитет по труду и занятости подготовил список методических рекомендаций для профилактики нарушения трудового законодательства в государственных учреждениях. В первую очередь "методичка" рассчитана на пресечение случаев фиктивного трудоустройства. Подписанный документ опубликован на сайте Смольного. В нем описаны известные методы и цели трудоустройства "мертвых душ", а также приведено определение такого нарушения:

"Фиктивное трудоустройство - заключение трудового договора с целью личного или чужого обогащения без цели возникновения трудовых отношений, без фактического осуществления работником трудовых обязанностей, а также выплата работнику заработной платы в необоснованно завышенном размере".

Само же фиктивное трудоустройство, говорится в документе, наносит ущерб бюджету, а также дискредитирует органы государственной власти и подведомственные им учреждения. Прибегнуть к фиктивному трудоустройству могут для обогащения организаторов такой схемы. Выгода есть и для самих "мертвых душ" для получения трудового стажа. Также авторы документа отмечают, что среди фиктивных сотрудников могут быть родственники организаторов трудоустройства, которым начисляется завышенная зарплата "для поддержания родственных или свойских отношений".

Для борьбы с фиктивным трудоустройством в Смольном предлагают проверять работников, которые приходят на рабочее место в одно время, чтобы исключить вариант передачи пропуска другому сотруднику. Также рекомендуется опрашивать коллег на предмет численности сотрудников, а также уточнять, знают ли они дорогу до своего рабочего стола.

"В ходе проведения опроса (обзвона) работников, в том числе отсутствующих на рабочем месте, устанавливать их уровень знаний о местоположении рабочего места (номер помещения), адресе организации, об иных сотрудниках организации и расположении структурных подразделений организации, иных помещений организации", - говорится в документе.

Еще чиновники предлагают сверять подписи в документах, обращать внимание на случаи трудоустройства людей с высшим образованием на должность уборщика и выявлять случаи повторного трудоустройства и родственных связей. Также, отмечают в комитете, следует следить за трудоустройством беременных женщин, например, наем такого сотрудника незадолго до планируемого ухода в декрет без опыта работы.

Еще в методических рекомендациях приведена юридическая справка по случаям фиктивного трудоустройства. В частности, о том, что такие действия могут квалифицировать как мошенничество и служебный подлог. Также приведена судебная практика из других регионов.

Отметим, сейчас в Петербурге расследуется уголовное дело в отношении нескольких работников школы № 619 в Калининском районе, где, по версии следствия, на протяжении нескольких лет были трудоустроены шесть человек, которые не появлялись на рабочем месте. Среди обвиняемых - депутат Законодательного собрания Елена Рахова, которая в прошлом работала в районной администрации. Как и было сказано в методических рекомендациях, им вменяют мошенничество.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру