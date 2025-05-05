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В суде по делу Раховой продолжили допрашивать свидетелей

фото ЗакС политика В суде по делу Раховой продолжили допрашивать свидетелей

В Калининском районном суде Петербурга 5 мая прошло очередное заседание в отношении депутата Заксобрания Елены Раховой по делу о мошенничестве, связанном с трудоустройством "мертвых душ" в школе №619. В суде допросили двух свидетелей: главного бухгалтера школы и кассира, которая попросила директора трудоустроить ее сына. 

На заседание 5 мая давать показания пришла бывшая бухгалтер-кассир Анна Сташенко, которая до выхода на пенсию в 2017 году работала в структурах школы №619 Калининского района Петербурга. Кадровая политика этого образовательного учреждения стала поводом для уголовного дела по статье о мошенничестве (ст. 159 УК). Среди фигурантов уголовного дела числятся бывший директор школы Ирина Байкова, экс-глава отдела кадров Наталья Пустильник, а также депутат Заксобрания Елена Рахова. По версии следствия, в учреждении на протяжении несколько лет могли числиться порядка шести человек, которые фактически не выполняли свои обязанности. Бухгалтер-кассир Сташенко оказалась матерью одной из "мёртвых душ". 

Разговор с сыном Антоном у Сташенко, по ее словам, произошел примерно в 2014 году. Он посетовал, что из-за неофициального трудоустройства в качестве тренера по картингу он не сможет в будущем претендовать на достойную пенсию. В результате беседы возникла идея спросить о вакансиях в школе. Сташенко решила поинтересоваться о найме ее сына непосредственного у директора школы Ирины Байковой, на что последняя ответила "подумаю". Сташенко отметила, что во время обсуждения этой идеи с Байковой прямо сказала, что ее сын фактически работать не будет.

- Я пояснила, что он [сын] ]не будет работать. <...> Я пояснила, но я не знала о последствиях, - сказала Сташенко.

По словам Сташенко, такая характеристика никак не повлияла на решение о трудоустройстве Антона Сташенко. Он получил должность администратора. 

Сам Антон Сташенко в суд не явился - протокол его допроса зачитывал прокурор. Из озвученного следует, что мужчина особо старался не вникать в детали своей новой работы. Например, следователям он не смог сказать, кем все это время числился в школе, но подчернул, что понимал особенности официального трудоустройства, поэтому не претендовал на какие-либо деньги. Сообщения о том, что кто-то снимает средства с его зарплатной карты он видел, но ни одной копейки из них не присвоил. Сташенко также не знал, когда он был уволен - никаких документов об этом он не получал. Ранее в суде во время оглашения обвинения звучало, что с 2014 по 2022 год на счета мужчины поступило порядка 6,79 млн рублей. 

Таже в суде в этот день допросили главного бухгалтера школы Татьяну Ширунову, которая работает в школе с 2016 года. Она пояснила собравшимся детали ведения бухгалтерской отчетности и принципы оплаты труда в школе. Каких-либо подробностей о вероятном фиктивном трудоустройстве в школе она не знает. По ее словам, ей стало известно об этом уже после поступивших запросов от следователей. Всего в документах правоохранительных органов фигурировали шесть-семь человек.

На предыдущем заседании в суде допросили мать одной из "мёртвых душ", которая попросила знакомого трудоустроить ее дочь. После подписания трудового договора в 2009 году девушка не вышла на работу, однако за ее услуги на протяжении нескольких лет продолжали переводить зарплату. Во время рассказала упоминался Григорий Колотов, который спрашивал о возможности ее трудоустройства. Он явиться по повестке на заседание не смог. Прокурор ходатайствовал об оглашении его допроса, однако по инициативе депутата Раховой и ее адвоката предложение было отклонено. Суд попробует вызвать его на следующее заседание, которое должно состояться 26 мая. По информации ЗАКС.Ру, сейчас Колотов находится за пределами Петербурга. 

Константин Леньков, фото ЗАКС.Ру


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Упоминаемые персоны
Рахова Елена Алексеевна 




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