МО "Коломна" ликвидирует неэффективный подвед после визита КСП

В администрации МО "Коломна" решили закрыть подведомственный МКУ "Культурно-правовой центр "Коломенский". К такому решению муниципалы пришли после визита ревизоров из Контрольно-счетной палаты Петербурга. Полномочия МКУ передадут другой организации - МКУ "Центр социально-экономического развития муниципального округа "Коломна".

По итогам проверки хозяйственной деятельности МО "Коломна" сотрудники КСП пришли к выводу, что муниципалы неэффективно расходовали средства местного бюджета на работу "Культурно-правового центра".

"В связи с этим комиссия КСП предложила местной администрации как учредителю данного учреждения оценить целесообразность его дальнейшей деятельности", - сообщили в КСП.

Также в Контрольно-счетной палате рассказали, что большинство нарушений в работе муниципалов связаны с закупочной деятельностью. КСП изучила деятельность муниципалов за период 2023-2024 годов.

Отметим, это уже второе муниципальное образование в Петербурге, где КСП обнаружило МКУ с неэффективным расходованием бюджетных средств за последнее время. До этого надзорное ведомство предложило ликвидировать учреждение в МО "Пулковский меридиан".

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру