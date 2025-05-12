Петергофские муниципалы закупят постельное белье для поздравления ветеранов

В 2025 году местная администрация МО "Город Петергоф" закупит 550 комплектов постельного белья для вручения ветеранам, следует из электронного аукциона на сайте госзакупок. Поставщик может рассчитывать на сумму, не превышающую 1,1 млн рублей.

"Приобретение подарочной продукции — комплектов белья постельного для вручения ветеранам из числа жителей МО "Город Петергоф" в честь юбилейной даты", — обозначена цель закупки в технической документации к ней.

Предполагается, что товар будет поставляться в два этапа. До 16 сентября исполнитель контракта должен будет предоставить 366 комплектов постельного белья. В рамках второго этапа до начала декабря муниципалы рассчитывают получить еще 184 комплекта для вручения.

Само белье должно быть изготовлено из хлопка "спокойной расцветки пастельных тонов", в комплекте ожидают видеть две наволочки, пододеяльник и простыню.

В марте администрация МО "Поселок Шушары" объявляла конкурсы на поставку наручных часов, один из которых касался часов для дарения при поздравлении местных жителей с Днем Победы. На эти цели потратили 1,4 млн рублей.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру