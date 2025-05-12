ЛСР хочет отсудить более 6 млн рублей у противников застройки северного намыва

Куйбышевский районный суд Петербурга рассмотрит иск строительной компании ЛСР и Росприроднадзора к четырем активистам, которые через суд добивались отмены застройки северного намыва Васильевского острова. Истцы требуют компенсировать им расходы на ранее проведенные экспертизы, на которые было потрачено в сумме примерно 6,5 млн рублей, сообщил Telegram-канал "Ротонда".

В качестве ответчиков к иску привлечены четыре человека, которые ранее судились с Роспотребнадзором из-за согласования государственной экспертизы для проведения работ. Оспорить законность выданной застройщику документации активистам не удалось.

Судебные расходы Роспотребнадзор оценил в 337 тысяч рублей, а ЛСР - примерно в 6,2 млн рублей, большинство из которых было потрачено на проведение сторонней экспертизы сотрудниками СПбГУ.

"Расходы по ее проведению были возложены на нашу компанию и учитывали сложность и объемность экспертной работы", - прокомментировали сумму запрашиваемой компенсации в ЛСР журналистам из "Ротонды".

Сами активисты рассказали MR7, что считают эту сумму завышенной. Первое заседание должно состояться 13 мая.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру