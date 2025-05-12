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Новости 19:54

ЛСР хочет отсудить более 6 млн рублей у противников застройки северного намыва

фото ЗакС политика ЛСР хочет отсудить более 6 млн рублей у противников застройки северного намыва

Куйбышевский районный суд Петербурга рассмотрит иск строительной компании ЛСР и Росприроднадзора к четырем активистам, которые через суд добивались отмены застройки северного намыва Васильевского острова. Истцы требуют компенсировать им расходы на ранее проведенные экспертизы, на которые было потрачено в сумме примерно 6,5 млн рублей, сообщил Telegram-канал "Ротонда". 

В качестве ответчиков к иску привлечены четыре человека, которые ранее судились с Роспотребнадзором из-за согласования государственной экспертизы для проведения работ. Оспорить законность выданной застройщику документации активистам не удалось

Судебные расходы Роспотребнадзор оценил в 337 тысяч рублей, а ЛСР - примерно в 6,2 млн рублей, большинство из которых было потрачено на проведение сторонней экспертизы сотрудниками СПбГУ. 

"Расходы по ее проведению были возложены на нашу компанию и учитывали сложность и объемность экспертной работы", - прокомментировали сумму запрашиваемой компенсации в ЛСР журналистам из "Ротонды". 

Сами активисты рассказали MR7, что считают эту сумму завышенной. Первое заседание должно состояться 13 мая. 

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру


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