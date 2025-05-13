Бастрыкин запросил доклад из-за травмирования женщины при выходе из автобуса

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил и. о. руководителя ГСУ СК России по Петербургу Олегу Бобкову доложить о результатах проверки по факту травмирования женщины при выходе из автобуса, сообщила пресс-служба ведомства 13 мая.

Ранее в интернете появилась информация о том, что 11 мая водитель одного из петербургских автобусов не убедился, что все пассажиры покинули салон, закрыл двери и начал движение. В результате покидавшей автобус 30-летней женщине зажало ногу между дверьми, а транспортное средство протащило ее по дороге несколько метров. Пострадавшей пришлось обратиться за медицинской помощью.

Как сообщала "Фонтанка.ру", инцидент произошел в Калининском районе на остановке у магазина "О'Кей" на проспекте Науки. Девушке не потребовалась госпитализация, после оказания медицинской помощи ее отпустили.

ГСУ СК России по Петербурге организовал процессуальную проверку по факту инцидента. Ее поставили на контроль в центральном аппарате ведомства.

Напомним, что в конце апреля Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту ДТП под Гатчиной, в результате которого пострадали 11 детей. Тогда рейсовый автобус столкнулся с легковым автомобилем.

Анастасия Луценко, фото: пресс-служба Следственного комитета