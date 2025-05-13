СРЗП предложила ввести ежегодные выплаты для медиков, учителей и ученых

Руководитель фракции "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов вместе с вице-спикером Госдумы Александром Бабаковым внесут в нижнюю палату парламента законопроект о ежегодной выплате для медицинских и научных работников, фармацевтов, учителей и работников культуры, сообщил 13 мая ТАСС со ссылкой на пресс-службу партии. По задумке авторов, выплаты будут предоставляться из Социального фонда России.

"Речь идет о создании в регионах дополнительного инструмента для привлечения молодых специалистов в те отрасли, где сегодня больше всего не хватает специалистов. Эта наука, образование, медицина, фармацевтика", - привела слова Миронова пресс-служба СРЗП.

В соответствии с законопроектом выплата будет рассчитываться как разница между суммой уплаченного НДФЛ за предыдущий год и суммой налога, начисленного с того же дохода по ставке 6% в полном объеме. Ее будет предоставлять территориальный орган Фонда пенсионного и социального страхования за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета.

Определение порядка назначения выплаты предлагается возложить на правительство РФ. Как указано в законопроекте, для получения выплат нужно будет подать заявление с 1 июня по 1 октября. Отмечается, что отделения Социального фонда смогут проверять достоверность предоставленных сведений.

Напомним, что 1 мая Миронов сообщил в своем Telegram-канале, что в партии разработали законопроект о ежеквартальном повышении зарплат в соответствии с уровнем инфляции. По словам главы СРЗП, в России наблюдается падение доходов населения второй год подряд, так как их "съедает" инфляция.

Анастасия Луценко, фото: ЗАКС.Ру