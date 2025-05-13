В Ленобласти задержали троих за организацию фиктивных браков с мигрантами

Правоохранители задержали трех человек по подозрению в организации незаконной миграции через фиктивные браки с иностранцами, сообщила 13 мая официальный представитель МВД России Ирина Волк. Один задержанный был заключен под стражу, еще двое находятся под подпиской о невыезде.

По предварительным данным, организацией незаконной миграцией занимались двое выходцев из стран Центральной Азии вместе с их 39-летней сообщницей. По версии следствия, приезжие иностранцы якобы заключали с женщиной фиктивный брак, чтобы узаконить свое положение на территории России. За проведение процедуры они будто бы выплачивали подозреваемым по 100 тысяч. При этом сама "невеста" получила 35 тысяч рублей за два оформленных с ней брака. Как говорится в публикации Волк, один из ее фиктивных мужей получил гражданство России, второй имеет вид на жительство.

По местам проживания подозреваемых были проведены обыски сотрудниками полиции и Пограничного управления ФСБ по Петербургу и Ленобласти. Поддержку им оказывала Росгвардия. В результате силовики изъяли копии документов, мобильные телефоны, деньги и носители информации с доказательствами.

Следственное управление УМВД по Гатчинскому району Ленобласти возбудило уголовное дело об организации незаконной миграции (ч. 2 ст. 322.1 УК РФ). Один из подозреваемых находится под арестом, в отношении двух других была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Им грозит лишение свободы на срок от 5 до 10 лет.

В начале апреля ЗАКС.Ру писал, что в Петербурге были задержаны 15 человек по делу об организации незаконной миграции (ч. 2 ст. 322.1 УК РФ). Они также помогали иностранцам заключать фиктивные браки с местными жительницами с целью получения разрешение на временное проживание в России.

Анастасия Луценко, фото: ЗАКС.Ру