В Петербурге проверят семечки после обращения депутата Рябоконя

СПб ГБУ "Центр контроля качества товаров (продукции), работ и услуг" (ЦККТРУ) начал проверку семян подсолнечника различных изготовителей на концентрацию кадмия, сообщил 13 мая депутат петербургского Заксобрания Андрей Рябоконь в своем Telegram-канале. Ранее он направлял в учреждение соответствующее обращение.

Как отмечается в публикации Рябоконя, отбор продукции для лабораторных исследований был произведен 12 мая. Теперь ЦККТРУ начнет проверку отобранных семечек с целью оценки их безопасности. Полученные результаты учреждение пообещало направить Рябоконю до 20 июня.

Отметим, что депутат обратил внимание на информацию о семечках с высокой концентрацией кадмия еще в конце сентября 2024 года. Тогда СМИ сообщали, что подобная продукция якобы была замечена на прилавках петербургских магазинов. В связи с этим Рябоконь направил обращение к руководителю Роспотребнадзора РФ Анне Поповой и запрос в ЦККТРУ, подведомственный комитету по промышленной политике, инновациям и торговле.

В конце октября ЦККТРУ направил депутату ответ, в котором сообщалось, что семечки подсолнечника будут внесены в список продукции, подлежащей проверке, на 2025 год.

Как подчеркивает в публикации Рябоконь, кадмий является токсичным металлом, который способен приводить к поражениям почек и нервной системы, развитию гипертонии, анемии, а также к возникновению раковых заболеваний.

Напомним, что в январе Рябоконь внес в петербургский парламент проект федеральной инициативы, предлагающий установить уголовную ответственность за производство и продажу фальсифицированной продукции. По его словам, фальсификат является угрозой здоровью граждан и национальной безопасности.

Анастасия Луценко, фото: ЗАКС.Ру