Петербургский метрополитен оценит вероятность аварий за 1,5 млн рублей

ГУП "Петербургский метрополитен" выделит 1,5 млн рублей на оценку вероятности развития аварийных ситуаций и разработку инструкции по безопасной эксплуатации строительных конструкций двухпутных перегонных тоннелей, обратил внимание "Деловой Петербург" 13 мая. Соответствующая закупка была опубликована на сайте "Росэлторга".

Как указано в контракте, финансировать работы будут из собственных средств петербургского метрополитена. Оказание услуг будет осуществляться как на территории подрядчика, так и в самой подземке, в том числе на объектах транспортной безопасности. Сами работы должны быть завершены к концу мая 2026 года.

В документации отмечается, что оценка вероятности возникновения аварий необходима из-за наличия дефектов и повреждений в строительных конструкциях, а также отсутствия опыта в эксплуатации специфических строений. Также среди оснований для оказания услуг указываются нарушения строительных требований при выполнении работ и отступления от проектных решений.

Кроме того, в техническом задании сказано, что на данный момент в проектной документации отсутствуют сведениях об эксплуатации, техобслуживании и ремонте строительных конструкций двухпутных тоннелей в петербургской подземке.

Напомним, в конце апреля стало известно, что метрополитен выделит более 1 млрд рублей на капитальный ремонт перегонных тоннелей от станции "Автово" до "Проспекта Ветеранов". Работы подрядчик должен будет осуществлять в ночное время с 00:30 до 05:10 по рабочим дням без остановки работы метро.

Анастасия Луценко, фото: ЗАКС.Ру