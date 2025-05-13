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Новости 15:51

Петербургский метрополитен оценит вероятность аварий за 1,5 млн рублей

фото ЗакС политика Петербургский метрополитен оценит вероятность аварий за 1,5 млн рублей

ГУП "Петербургский метрополитен" выделит 1,5 млн рублей на оценку вероятности развития аварийных ситуаций и разработку инструкции по безопасной эксплуатации строительных конструкций двухпутных перегонных тоннелей, обратил внимание "Деловой Петербург" 13 мая. Соответствующая закупка была опубликована на сайте "Росэлторга". 

Как указано в контракте, финансировать работы будут из собственных средств петербургского метрополитена. Оказание услуг будет осуществляться как на территории подрядчика, так и в самой подземке, в том числе на объектах транспортной безопасности. Сами работы должны быть завершены к концу мая 2026 года.

В документации отмечается, что оценка вероятности возникновения аварий необходима из-за наличия дефектов и повреждений в строительных конструкциях, а также отсутствия опыта в эксплуатации специфических строений. Также среди оснований для оказания услуг указываются нарушения строительных требований при выполнении работ и отступления от проектных решений.

Кроме того, в техническом задании сказано, что на данный момент в проектной документации отсутствуют сведениях об эксплуатации, техобслуживании и ремонте строительных конструкций двухпутных тоннелей в петербургской подземке.

Напомним, в конце апреля стало известно, что метрополитен выделит более 1 млрд рублей на капитальный ремонт перегонных тоннелей от станции "Автово" до "Проспекта Ветеранов". Работы подрядчик должен будет осуществлять в ночное время с 00:30 до 05:10 по рабочим дням без остановки работы метро.

Анастасия Луценко, фото: ЗАКС.Ру


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