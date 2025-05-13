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Новости 16:41

В отделе полиции на Васильевском острове прошел обыск

фото ЗакС политика В отделе полиции на Васильевском острове прошел обыск

Обыск прошел в 30-м отделе полиции Василеостровского района, сообщила 13 мая "Фонтанка.ру". По данным издания, там мог произойти слив баз данных.

"Оперативниками собственной безопасности ГУ МВД России в данном отделе полиции проводятся мероприятия по факту возможных противоправных действий отдельных лиц. По результатам будут приняты соответствующие правовые решения", — сообщили "Фонтанке.ру" в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

По предварительным данным, причиной визита стала информация о возможном сливе персональных дан из баз ведомства за денежное вознаграждение. Как сообщает "Фонтанка.ру", под подозрением оказался дежурный.

Напомним, ранее силовики провели обыски у пяти членов "Русской общины" по делу о причинение смерти по неосторожности (ст. 109 УК РФ). Следком возбудил дело после их визита в одну из квартир во Всеволожске, закончившегося гибелью гражданина Армении. 

Анастасия Луценко, фото: ЗАКС.Ру


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