Силовики провели обыски у представителей "Русской общины"

Сотрудники правоохранительных органов провели обыски у пяти членов "Русской общины", сообщила "Фонтанка.ру" 6 мая. Ранее Следком возбудил дело о причинение смерти по неосторожности (ст. 109 УК РФ) после их визита в одну из квартир во Всеволожске.

После проведения обыска силовики доставили представителей "Русской общины" в следственный отдел Всеволожска. Там их допросили в качестве свидетелей, после чего мужчин отпустили.

В ночь на воскресенье представители организации нанесли визит в квартиру на Ленинградской улице во Всеволожске. У 46-летнего жильца в гостях находился 37-летний приезжий из Армении и 24-летняя уроженка Сочи. В тот вечер гражданин Армении погиб, а девушка оказалась в реанимации.

По версии следствия, члены "Русской общины" могли выломать дверь в квартиру, залить газом жильца и ударить его электрошокером. Гости мужчины якобы забаррикадировались в одной из комнат, после чего гражданин Армении будто бы поджег в ней мебель при попытке визитеров сломать дверь. В результате иностранец погиб, а девушка получила тяжелые травмы, выпрыгнув из окна при попытке спастись от огня. По данным "Фонтанки.ру", всеволожский следственный отдел СУ СК по Ленобласти возбудил уголовное дело о причинение смерти по неосторожности (ст. 109 УК РФ).

В соцсетях "Русской общины" рассказали свою версию событий. По словам представителей организации в неблагополучную квартиру, на которую поступали многочисленные жалобы, их попросила приехать сестра жильца. Дверь к моменту их приезда уже была выбита, а на пришедших якобы кинулся неадекватный мужчина со сковородкой, в отношении которого для самозащиты члены "Русской общины" применили перцовый баллончик. Второй находившийся в квартире мужчина, по словам представителей организации, вел себя агрессивно и устроил пожар. Как заявили в "Русской общине", после этого их сторонники вызвали экстренные службы и пытались помочь оказавшимся в квартире выбраться из огня.

Напомним, в августе 2024 года представителям "Русской общины" суд назначил административный арест за мелкое хулиганство (ч.1 ст.20.1 КоАП РФ) после их конфликта с таксистами-мигрантами. Однако задержанием общинников заинтересовался глава СК РФ Александр Бастрыкин – он потребовал возбудить уголовное дело, но не в отношении членов РО, а в отношении задержавших их сотрудников полиции. После этого СК дважды возбуждал дело о превышении должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ), оба раза прокуратура Петербурга отменяла соответствующие постановление.

В сентябре 2024 года члены "Русской общины" смогли обжаловать свой арест. В итоге городской суд отменил решение из-за технических ошибок, а документ вернули на доработку.

фото: ЗАКС.Ру