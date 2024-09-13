Городской суд признал задержание членов "Русской общины" незаконным

Санкт-Петербургский городской суд отменил решение Приморского районного суда города в отношении членов "Русской общины", об этом 13 сентября пишет "Фонтанка.ру" со ссылкой на объединенную пресс-службу судов города.

Ранее Приморский районный суд Петербурга привлек к административной ответственности членов "Русской общины" из-за конфликта с таксистами-мигрантами. Это решение городской суд отменил, а значит задержание активистов признано незаконным.

Также за членов "Русской общины" вступились в Следственном комитете и трижды требовали возбудить уголовное дело в отношении полицейских, которые задержали активистов.

Фото: ЗАКС.Ру