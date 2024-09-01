СК третий раз требует возбудить дело из-за задержания членов "Русской общины"

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин в третий раз требует возбудить уголовное дело из-за задержания членов "Русской общины", случившегося в августе на Комендантском проспекте, об этом 1 сентября сообщили в пресс-службе СК РФ.

Следователи уже дважды возбуждали уголовное дело о превышении должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ) в отношении правоохранителей, которые задержали сторонников "Русской общины" на Комендантском проспекте во время конфликта с таксистами-мигрантами.

Однако оба раза прокуратура Петербурга отменила постановление о возбуждении дела. По мнению ведомства, нет достаточных оснований для угловного дела.

Как отметили в СК, прокуратура якобы не дает следователям выяснить все обстоятельства произошедшего, поэтому требует возбудить дело еще раз.

Бастрыкиным дано поручение и.о. руководителя ГСУ СК РФ по Петербургу Олегу Бобкову вновь возбудить уголовное дело и представить доклад об установленных обстоятельствах.

Фото: пресс-служба СК РФ