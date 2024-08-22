Прокуратура снова отменила дело в отношении полицейских, задержавших членов "Русской общины"

Прокуратура Петербурга повторно отменила уголовное дело, возбужденное Следственным комитетом, по факту задержания активистов "Русской общины" в Приморском районе, об этом 22 августа пишет "Фонтанка.ру".

Ранее СК снова возбудил уголовное дело о превышении должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ) и служебном подлоге (ч. 2 ст. 292 УК РФ) в отношении полицейских, которые задержали членов "Русской общины" на Комендантском проспекте во время конфликта с таксистами-мигрантами.

Следователи уже возбуждали уголовное дело по этому случаю, однако петербургская прокуратура отменила возбуждение уголовного дела и тогда. По мнению сотрудников ведомства, в постановлении нет никакой конкретики, а указания в документе общие. Этим же прокуратура объяснила и новое решение.

Напомним, что за членов "Русской общины" заступился даже глава СК Александр Бастрыкин. Он и поручил возбудить уголовное дело в отношении полицейских.

Фото: ЗАКС.Ру