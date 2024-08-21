Прокуратура отменила возбуждение дела в отношении полицейских, задержавших членов "Русской общины"

Петербургская прокуратура отменила постановление о возбуждении уголовного дела в отношении полицейских Приморского района о превышении должностных полномочий при задержании членов "Русской общины", об этом 21 августа пишет "Фонтанка.ру".

Ведомство посчитало, что в постановлении нет никакой конкретики, а указания в документе общие. В прокуратуре решили, что решение о возбуждении уголовного дела преждевременное.

Также в надзорном органе уточнили, что районный суд уже назначил наказание и для членов "Русской общины", и для таксистов-мигрантов, задержание активистов было признано обоснованным.

Напомним, что ранее глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело о превышении должностных полномочий в отношении сотрудников полиции, которые задержали членов "Русской общины" из-за конфликта с таксистами-мигрантами на Комендантском проспекте.

Фото: ЗАКС.Ру