СК повторно возбудил уголовное дело после задержания членов "Русской общины"

После задержания членов "Русской общины" управление по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Петербургу повторно возбудило уголовное дело о превышении должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ) и служебном подлоге (ч.2 ст. 292 УК РФ), об этом 22 августа сообщили в пресс-службе ведомства. Ранее зампрокурора Петербурга Андрей Мещерский отменил постановление о возбуждении уголовного дела о превышении должностных полномочий после того, как суд вынес решение об аресте активистов.

По версии следователей, правоохранители якобы без законных оснований задержали активистов, которые приехали на Комендантский проспект для выяснения причин конфликта между таксистами. В СК также заподозрили, что в отделении полиции могли быть некорректно составлены документы. В ведомстве утверждают, что довод о совершении активистами мелкого хулиганства "опровергается собранными следствием доказательствами".

Следователи устанавливают причастных к совершению предполагаемого преступления.

Напомним, что 20 августа, глава СК Александр Бастрыкин обратил внимание на сообщения о задержании участников конфликта на Комендантском проспекте и потребовал возбудить уголовное дело. В результате СК завело дело о превышении полномочий сотрудников полиции в отношении неустановленных лиц (ч. 3 ст. 286 УК РФ). Вслед за этим, по данным "Фонтанки.ру", следователи пришли в три отделения полиции для проведения следственных действий.

Вечером того же дня Приморский районный суд Петербурга вынес решение по 12 задержанным в ходе того конфликта. Десять фигурантов были арестованы за мелкое хулиганство на одни сутки, двое — на трое суток.

В ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти в свою очередь ранее заявляли, что благодаря "своевременной и профессиональной реакции полицейских на поступившее сообщение о конфликте удалось предотвратить его эскалацию". Правоохранители также подчеркивали, что "судья, изучив административные протоколы, признал действия полицейских законными и обоснованными".

Фото: ЗАКС.Ру