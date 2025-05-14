В ЗакСе наградили победителей конкурса муниципальной прессы

Накануне, 13 мая в Законодательном собрании Петербурга подвели итоги XXIII Конкурса муниципальных и районных СМИ. На награждении победителей и призеров присутствовали председатель Совета муниципальных образований Всеволод Беликов и глава комитета по печати и взаимодействию со СМИ Владимир Рябовол. На конкурс по итогам работы муниципальной прессы в 2024 году подали заявки 82 издания. Всего жюри рассмотрели более 800 журналистских материалов. ЗАКС.Ру называет победителей.

Награду в номинации "Лучшее интервью" получил глава МО "Владимирский округ" Денис Тихоненко и главный редактор газеты "Владимирский округ" Алла Таран за интервью с народной артисткой России Ларисой Луппиан.

Награду в номинации "Лучший портретный очерк" получила Анна Хромых за материал "Выстрел звездного капитана" для газеты МО "Звездное".

Награду в номинации "Лучшая аналитическая статья" получила Анна Затверецкая за материал "Удивительная находка гагаринца: весточка из блокадного Ленинграда" для газеты МО "Гагаринское".

Награду в номинации "Лучший репортаж" получила депутат МО "Ульянка" и главный редактор газеты "Вести Ульянки" Ирина Миронова за репортаж "Человек в домике".

Награду в номинации "Лучшая фоторабота" получил Алексей Аргацкий за фото "С Днем Победы!" для газеты МО "Академическое".

Награду за лучшее исследование в области истории и краеведения получил Евгений Пономарев за материал "Все для Победы" для газеты МО "Новоизмайловское".

Награду в номинации "Лучшая публикация о местном самоуправлении" получил Владимир Крылов за материал "В фокусе - комфорт и безопасность" для газеты МО "Остров Декабристов".

Награду в номинации "Лучшая публикация, посвященная экологии и пропаганде здорового образа жизни" получила Наталья Погорелова за материал ""Десятый сезон проекта "Бодрый вечер" завершился в 19-м квартале" для газеты МО "Город Кронштадт".

Награду в номинации "Лучшая публикация, посвященная Году защитника Отечества" получила Александра Васильева за материал "Родные люди - самое большое сокровище, которое у нас есть!" для газеты МО "Поселок Белоостров".

Награду в номинации "Семья как основа государства" получила Нина Битяй за материал "Вместе 50 лет" для газеты МО "Сосновая поляна".

Награду за лучшее оформление издания получило МО "№65".

Награду за лучший паблик органов местного самоуправления в социальных сетях получило МО "Поселок Стрельна".

Лучшие авторы получили дипломы петербургского отделения Союза журналистов России. Также глава СМО Всеволод Беликов вручил главным редакторам газет МО "Финляндский округ" Светлане Титовой и МО "Гагаринское" Игорю Билялетдинову медали Совета муниципальных образований "За заслуги". Всего дипломы и кубки получили 36 муниципальных образований.

Константин Леньков / Фото: Законодательное собрание Петербурга