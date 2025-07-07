В Ленобласти более 120 детей мигрантов сдают тестирование по русскому языку

Более 120 детей иностранцев и лиц без гражданства проходят тестирование по русскому языку для зачисления в школы Ленобласти, сообщили 7 июля в пресс-службе администрации региона. Это второй этап тестирования.

"В этом году тестирование проводится впервые. Первый этап прошел в мае, наши педагоги и организаторы пунктов, безусловно, приобрели опыт, поэтому уверена, что сегодня эта процедура пройдет более комфортно и качественно", - прокомментировала глава комитета общего и профессионального образования Ленобласти Вероника Реброва.

Как отмечается в публикации, всего в тестировании принимают участие 124 ребенка. Большинство из сдающих экзамен намерены поступить в первый класс. Тестирование проводится в 12 организациях на территории 11 районов и округов региона.

Напомним, с 1 апреля 2025 года для зачисления в школу ребенок иностранных граждан должен сдать тестирование по русскому языку. Оно включает в себя две части – устную и письменную. Для приема в школу необходимо дать не менее 90% правильных ответов.

Напомним, в конце мая вице-губернатор Петербурга Ирина Потехина рассказала, что в Петербурге только 14 человек подали заявки на прохождение тестирования по русскому языку. Из них до сдачи были допущены лишь двое, однако не смогли его сдать.

Анастасия Луценко, фото: unsplash