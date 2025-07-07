Беглов поблагодарил силовиков за предотвращение атак БПЛА

Губернатор Петербурга Александр Беглов поблагодарил силовые структуры и экстренные службы за работу с 4 по 6 июля, когда в Ленинградской области несколько раз объявляли угрозу атаки беспилотников. Обращение главы города прозвучало во время еженедельного радиоэфира, заявили в пресс-службе администрации Петербурга.

"Силовые структуры и городские службы приняли все меры по предотвращению последствий атаки беспилотников и обеспечению общественной безопасности", - цитирует слова Беглова пресс-служба Смольного.

Отметим, в запланированные 18:10 программа "Губернаторский эфир" в эфире радиостанции "Россия" не началась. В это время ведущие анонсировали интервью с председателем комитета по социальной политике Еленой Фидриковой.

Губернатор Петербурга призвал горожан с пониманием отнестись к принимаемым мерам безопасности. Об ограничениях скорости мобильного интернета на выходных предупреждал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Также ограничение вводились в работе петербургского аэропорта "Пулково". Из-за этого более сотни рейсов были отменены или задержаны.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру