"Стоим единым фронтом": Бельский — об отношении ЗакСа к историческому наследию

Все без исключения депутаты Законодательного собрания солидарны в защите исторического наследия Петербурга, заявил 7 июля спикер городского парламента Александр Бельский в интервью телеканалу "Санкт-Петербург". Попутно он высказался о важности сохранения зданий Нарвской заставы.

— Все депутаты, которые находятся в Законодательном собрании, и все, что касается сохранения города, его как исторического памятника, мы все стоим единым фронтом. Нам повезло жить, работать и сохранять этот город. Санкт-Петербург — это ведь великое наследие всей нашей страны, это наш памятник под открытым небом, музей под открытым небом, — высказался Бельский.

Спикер высказал мнение, что парламентариям выпала "великая честь" служить Петербургу и сохранять его для потомков. Причем, по его словам, "только дай депутату встать на защиту города — всё уже, знамя впереди и неважно, к какой ты фракции принадлежишь".

Интервьюер Юрий Зинчук напомнил Бельскому о ситуации вокруг зданий Нарвской заставы, которым грозил снос. Он отметил, что тогда "весь парламент встал на защиту уголка Петербурга". Бельский согласился с собеседником и отметил важность этого района для города. "Может быть, где-то действительно какие-то здания пришли в такое состояние, что уже и невозможна реконструкция, аварийность не позволяет, но все остальное нужно, конечно, приводить в порядок", — заметил он.

Также Бельский сообщил в интервью, что его семья не воспользовалась региональным материнским капиталом. Он отметил, что ЗакС ведет работу по совершенствованию программы для удобства получателей выплат.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру