Пенсионерке выплатят компенсацию из-за травм при падении на эскалаторе

Суд взыскал с ГУП "Петербургский метрополитен" моральную компенсацию из-за падения 79-летней петербурженки на эскалаторе на станции "Площадь Александра Невского-1", сообщила пресс-служба петербургской прокуратуры 8 июля. Петербургской подземке предстоит выплатить пенсионерке 120 тысяч рублей.

Как установило надзорное ведомство, 21 января 2025 года пожилая петербурженка упала из-за остановки эскалатора на станции метро "Площадь Александра Невского-I". В результате падения женщина получила травмы, ограничившие ее возможность вести прежний образ жизни.

По этому факту пенсионерка обратилась в прокуратуру. По результатам проверки прокурор Петербургского метрополитена направил в суд иск об обязании выплатить женщине моральную компенсацию.

Напомним, в конце апреля прокуратура Петербургского метрополитена начала проверку по факту падения пассажиров на эскалаторе станции метро "Василеостровская". Судя по опубликованному видео, как минимум две женщины упали, когда стоявший эскалатор резко возобновил движение.

Анастасия Луценко, фото: скриншот видео прокуратуры