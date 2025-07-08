Полиция искала нелегальных мигрантов на "Красном треугольнике"

Сотрудники полиции провели 8 июля рейд по проверке мигрантов в Адмиралтейском районе Петербурга, сообщили в ГУ МВД по региону. Рейд устроили на территории бывшего завода "Красный треугольник" и на ряде других объектов, включая строительную площадку на Лермонтовском проспекте, 54.

"Сотрудников полиции интересовала легальность нахождения там работников из ближнего зарубежья, которые не только трудятся в многочисленных производственных цехах, но и проживают там же", — сообщили правоохранители о посещении "Красного треугольника".

По данным полиции, в ходе рейда проверке подверглись около 200 иностранцев, из числа которых у 15 человек выявили существенные нарушения миграционного законодательства. Их задержали и доставили в отдел полиции, далее планируется рассмотреть вопрос о выдворении задержанных из страны.

На прошлой неделе силовики устроили профилактический рейд на территории Апраксина двора, где проверили 319 иностранцев. По итогам прошедшего мероприятия десятки из них были задержаны. Помимо прочего также был зафиксирован факт торговли контрафактными табачными изделиями и выявлена не имеющая госрегистрации точка по продаже продуктов.

Андрей Казарлыга, фото: ГУ МВД (скриншот видео)