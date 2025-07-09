Дрозденко поделился подборкой мест, которые стоит посетить в Ленобласти

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко поделился подборкой мест, которые он рекомендует посетить в возглавляемом им регионе. Соответствующее видео было опубликовано 9 июля в telegram-канале Минэкономразвития России.

По мнению Дрозденко, в Ленобласти можно выделить три направления туризма: исторический, природный и гастрономический. Для любителей истории губернатор порекомендовал посетить Старую Ладогу, откуда "пошло государство Российское", и расположенную там каменную церковь Святого Георгия.

Также Дрозденко посоветовал съездить в "единственный по-настоящему средневековый город в России" - Выборг. Он напомнил, что недавно были завершены работы по комплексной реставрации Выборгского замка и парка "Монрепо". "Придите и ощутите атмосферу старого города", - призвал Дрозденко.

Для желающих увидеть природу Ленинградской области глава региона порекомендовал побывать на побережье Финского залива и Балтийского моря. Он также посоветовал посмотреть реликтовые озера, которые образовались после ледникового периода и насчитывают сотни тысячелетий. Отдельно Дрозденко выделил реки Ленинградской области. В частности, он упомянул реку Вуокса, которая, по его словам, "позволяет сплавляться на байдарках на профессиональном уровне".

Кроме того, по мнению губернатора, Ленобласть является уникальным регионом для гастротуризма. Дрозденко отметил фермерские хозяйства области, где можно попробовать "замечательные вкусные продукты". Для любителей гастротуризма он порекомендовал посетить Подпорожский район, где можно пожить в деревенском доме и "покушать настоящий деревенский завтрак, который приготовлен в печи". После этого он призвал "пройти с рюкзачком несколько километров" и посмотреть деревянную церковь в Гимреке, которая старше похожей постройки в Кижах.

Напомним, в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в 2025 году Дрозденко подписал соглашение о сотрудничество в сфере туризма с губернатором Петербурга Александром Бегловым и главой Псковской области Михаилом Ведерниковым. По мнению Дрозденко, это соглашение позволит регионам "по-хорошему делиться туристическим потоком".

Кроме того, годом ранее, в ходе ПМЭФ-2024 глава Ленобласти заявил, что в 2023 году регион посетили 15 миллионов туристов. Чаще всего в область приезжали из Петербурга.

Анастасия Луценко, фото: Telegram-канал Александра Дрозденко