Имущество экс-инспектора ГИБДД на 40 млн рублей хотят обратить в доход государства

Прокуратура Приморского района требует обратить в доход государства имущество, ранее принадлежавшее бывшему замначальника МРЭО ГИБДД Сергею Лощинину, сообщила пресс-служба надзорного ведомства 9 июля. В ноябре 2024 года его приговорили к 4 годам лишения свободы по делу о взятках. Общая стоимостью принадлежавшего ему имущества превышает 40 млн рублей.

Как говорится в публикации, Лощинин, занимавший должность замначальника МРЭО ГИБДД № 17, в период с 2005 по 2023 год приобрел пять квартир, в том числе в Крыму, земельный участок и дом в Курортном районе Петербурга, а также другое недвижимое и движимое имущество на общую сумму свыше 40 млн рублей. При этом для покупки Лощинин использовал деньги, законность которых не подтверждена.

В связи с этим прокурор Приморского района направил в суд с иск об обращении принадлежащего Лощинину имущества в доход государства. Заявление прокурора находится на рассмотрении.

Напомним, в ноябре 2024 года суд признал Лощинина виновным в получении взятки в значительном (ч. 2 ст. 290 УК РФ (3 эпизода) и крупном размере (п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ), а также в получении взятки за незаконные действия (ч. 3 ст. 290 УК РФ (2 эпизода). Его приговорили к 4 годам колонии строгого режима. Кроме того, его обязали выплатить штраф в размере 4 млн рулей и запретили занимать должности в правоохранительных органах на 4 года.

Анастасия Луценко, фото: ЗАКС.Ру