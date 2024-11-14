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Новости 14:18

Суд Петербурга отправил в колонию инспектора ГИБДД за семь взяток

фото ЗакС политика Суд Петербурга отправил в колонию инспектора ГИБДД за семь взяток

Приморский районный суд Петербурга огласил приговор для старшего инспектора МРЭО ГИБДД Сергея Лощинина по статье о получении взяток (ч.2 ст.290 УК РФ (3 эпизода), ч.3 ст.290 УК РФ (2 эпизода), п."в" ч.5 ст.290 УК РФ), об этом 14 ноября сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

По версии следствия, Лощинин в 2019 году договорился о получении денег за ускоренное оформление автотранспортных средств, которые переводились на банковский счет, открытый на имя его отца. В период с 2019 по 2020 год мужчина получил взятки общей суммой более 2,5 млн рублей.

Инспектор признал вину, активно способствовал следствию, а также раскаялся. Было учтено и то, что он имеет двух малолетних детей и положительные характеристики на службе, включая медали и благодарности.

Суд, учитывая смягчающие обстоятельства, приговорил Сергея Лощинина к четырем годам лишения свободы в колонии строгого режима, а также обязал его выплатить штраф в размере 4 млн рублей и лишил права занимать государственные должности в течение четырех лет. 

Напомним, что в Петербурге правоохранители задержали бывшего инженера отдела Фонда капитального ремонта жилых домов по подозрению в получении взятки.

Фото: ЗАКС.Ру


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