Экс-советник губернатора Петербурга назначен зампредом самарского правительства

Бывший советник губернатора Петербурга Виталий Шабалатов занял пост заместителя председателя правительства Самарской области, сообщил 10 июля "Коммерсантъ" со ссылкой на власти региона. На новом месте чиновник будет курировать вопросы транспортного обслуживания и дорожного хозяйства.

К своим обязанностям Шабалатов приступит с 10 июля. Указ о назначении подписан губернатором Самарской области Вячеславом Федорищевым.

Виталий Шабалатов родился в 1974 году в городе Калач Воронежской области. В 1996 году он окончил Воронежский государственный университет по специальности "юриспруденция". Политическая карьера Шабалатова началась в 2010 году, когда его назначили помощником губернатора Воронежской области. Позднее он занимал различные должности в правительстве региона, пока в 2018 году не занял пост зампреда правительства Воронежской области — заместителя губернатора.

Эту должность он покинул в 2023 году. В августе 2024 года Виталий Шалабатов стал советником губернатора Петербурга Александра Беглова.

Анастасия Луценко, фото: сайт правительства Воронежской области