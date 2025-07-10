Посетителей вывели из Артиллерийского музея из-за отключения света

Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи в Петербурге закрылся раньше графика по техническим причинам, сообщили в пресс-службе музея 10 июля. По данным "Делового Петербурга", в здании отключили электричество.

"Уважаемые посетители! По техническим причинам музей сегодня закрыт. Приносим извинения за причиненные неудобства", - говорится в публикации пресс-службы музея.

В учреждении "Деловому Петербургу" сообщили, что здание оказалось обесточено. По словам одного из сотрудников музея, электричество в музее отключилось около 14:50. По информации издания, примерно в это же время в здании сработала противопожарная система, однако ее тут же отключили.

После этого посетителей музея попросили покинуть залы. Сотрудников музея отпустили домой около 16:00, объяснив, что в здании "вырубило щиток".

Напомним, в конце января в Петербурге возбудили уголовное дело о ложном сообщении о минировании Эрмитажа (ст.207 УК РФ). Соответствующий звонок поступил в музей 24 января, в итоге из здания эвакуировали порядка 3,3 тысяч человек.

Анастасия Луценко, фото: пресс-служба Артиллерийского музея